Anticosti, retour en force du chevreuil

« Nous sommes heureux de constater que le chevreuil a recommencé à devenir plus visible, si on peut le dire ainsi, d’expliquer le responsable du service à la clientèle pour Sépaq Anticosti, Robin Plante. Lors des deux dernières saisons, comme il y avait beaucoup de champignons en forêt, le chevreuil sortait moins vers ses sites d’alimentation habituels. Cela nous faisait penser que la population avait baissé, sauf qu’en voyant tous les jeunes qui sont nés au cours de la dernière année, on voit qu’il y avait toujours du chevreuil. Le fait de pouvoir apercevoir de nombreuses femelles avec un, deux et même trois faons prouve hors de tout doute que la population est en santé. »