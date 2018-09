DEROY, Priscilla Marcoux



À l'Hôpital Laval, le 16 septembre 2018, à l'âge de 67 ans, est décédée dame Priscilla Marcoux, épouse de monsieur Jean-Guy Deroy, fille de monsieur Ted-Edmond Marcoux et de feu dame Honora Monger. Elle demeurait à Ste-Catherine de la Jacques Cartier.de 17h à 19h.Elle laisse dans le deuil, outre son époux Jean-Guy; ses enfants : Cathy (Steve Plamondon) et Mike ; ses petits-enfants : Gabrielle et Vincent, son père Ted-Edmond Marcoux (feu Honora Monger), sa belle-mère Cécile Girard (feu Albert Deroy); ses sœurs : Christiane (Noël Monger), Marjolaine (Norbert Nadeau), Joane (Paul Bourgeois) et Maryse (Jean-Paul Samuel); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Deroy : Valère (Irma Maloney), Jean-Marie (Rosalie Beaudin) et Jean-Rock (Marie-Marthe Vallières) ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du 5ième étage de l'Hôpital Laval pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la. Fondation I.U.C.P.Q. (Hôpital Laval) 2700, Chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (Qc) G1B 0B8 tél. : 418-656-4999.