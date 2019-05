Ce livre va bientôt séduire les gameurs du Québec

Fan de soufflage dans la cassette et d’ampoules sur les pouces à force de recommencer ce maudit niveau, l’auteur Alexandre Fontaine Rousseau et l’artiste visuelle Cathon ont quelque chose pour vous dès le 23 octobre.

Quoi donc? Vieille école» (ou «Old School» si vous préférez... à ne pas confondre avec le film de Will Ferrell, toutefois), un hommage aux classiques du bon vieux Nintendo gris et «des mots de passe de deux pieds de long» pour reprendre la belle expression de Les éditions de ta mère.

«De Super Mario Bros à Castlevania en passant par Ninja Gaiden et Mega Man 3, redécouvrez toutes vos cassettes de Nintendo préférées ainsi que toutes celles que vous auriez préféré oublier dans cet hommage nostalgique à une époque plus simple où l'important, dans la vie, c'était de savoir c'est qui ton Ninja Turtle préféré», note la maison d’édition plus loin dans sa publication Facebook sans toutefois préciser qu’il n’y a qu’une bonne réponse à la question sur les Ninja turtles (Leonardo, évidemment).