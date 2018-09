GIRARD, Sylvie



À Québec, le 19 septembre 2018, à l'âge de 54 ans, est décédée dame Sylvie Girard, fille de feu monsieur Marcel Girard et de feu Jacqueline Denault. Elle demeurait à Québec.de 18h à 21h.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Lyna (Jonathan Langlois) et David (Jessika Duranleau); ses petits-enfants : Éliott, Christopher, Meagan, Mickaëlla et Alexie qui est en chemin; son frère et ses sœurs: Carole (Dominique), feu Lyne, Nicole et Marc. Elle laisse également dans le deuil ses oncles et tantes, neveux, nièces ainsi que de nombreux ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec (Qc), G2J 1B8 , Tél. : 418-682-6387.