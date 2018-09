«C’est de même que ça s’passe?»

Pour en revenir au mode d’élimination, contrairement à Olivier Primeau, qui ne s’est pas gêné pour dire que c’était « d’la marde » dans les épisodes « non censurés » offerts en primeur sur internet, on n’est pas prêt à exiger sa refonte en profondeur. Certains téléspectateurs déploreront le fait qu’il a permis aux gars de chasser trois filles sans avoir à leur faire face, mais encore une fois, bienvenue en 2018, où quiconque peut être « flushé » en un clic. Et tant qu’à entendre une série d’explications banales et usées du type « T’es une fille super, mais tout le monde te voit plus comme une amie », on préfère de loin cette méthode impersonnelle, mais efficace. Et comme disait si bien Valérie en voyant les ronds verts surgir à l’écran : « Tabarna*k c’est ben stressant ! »