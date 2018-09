Commémoration

Une cérémonie commémorative s’est déroulée le 15 septembre dernier au cimetière de l’Hôpital général de Québec afin de rendre hommage aux morts de la bataille de 1759 et de souligner la mémoire du marquis Louis-Joseph de Montcalm.

Le cimetière de l’Hôpital général de Québec est l’endroit où furent inhumés les soldats de Montcalm et de Wolfe morts de maladies ou de blessures reçues lors de la guerre 1759 entre la France et l’Angleterre. La cérémonie s’est déroulée en présence d’anciens combattants français et de nombreuses personnalités civiles et religieuses don Laurence Haguenauer, Consule général de France à Québec; le Le col Jean-Robert Zonda, délégué général pour le Canada; Patrice Perdria, délégué général adjoint pour le Québec de l’Association du Souvenir Français; le Gén. René Dequen et le capt(r) Yves Garneau des Voltigeurs de Québec.

La Blanche et la Noire Photo courtoisie Hélène Michel, CPA, associée chez Mallette société de comptables professionnels agréés, a accepté la présidence d’honneur de la 5e soirée La Blanche et la Noire au profit de la Fondation Le Petit Blanchon qui se tiendra exceptionnellement cette année, le vendredi 12 octobre au Capitole de Québec. La Maison du Petit Blanchon et le Phare du Blanchon veillent au bien-être des enfants les plus vulnérables. Renseignements : Lyne Boivin au 418 622-6644, poste 103.

C’est lors du banquet du Forum annuel de la Société de sauvetage qu’a eu lieu la remise des Citations en sauvetage pour l’année 2017-2018. Ces personnes ont fait preuve de courage en portant assistance à une personne en danger. C’est le cas d’Anne-Julie Lessard, de Beauport, qui, en juin dernier, a sauvé d’une noyade certaine un jeune garçon à la piscine municipal de Giffard à Beauport. Son intervention rapide, à titre de surveillant-sauveteur, a évité le pire. Sur la photo, Anne-Julie Lessard en compagnie de Catherine Labonté, présidente du CA de la Société de sauvetage.

Le tournoi de golf annuel du Cercle Finance du Québec et le Regroupement des CPA de Québec et Chaudières-Appalaches, présenté le 29 août dernier au club de golf de Lévis, a permis de remettre 23 000 $ à la Fondation Maurice Tanguay pour les enfants handicapés. De gauche à droite, sur la photo : Dominic Rioux, CPA de Québec ; Karine Boucher, CPA de Chaudière-Appalaches ; Clément Roberge, Cercle Finance du Québec ; Jacques Tanguay, Ameublements Tanguay ; Maxime Laviolette, Dessercom et Erik Larose, Desjardins Assurances, coprésidents d’honneur et Guillaume Gagnon, Fondation Maurice Tanguay.

Dre Danielle Cayouette, propriétaire Du Centre Dentaire Rive-Sud St-Romuald, a procédé récemment à l’inauguration de ses nouveaux locaux situés au 2080 boulevard Guillaume-Couture (photo) à Lévis (quartier St-Romuald). Le nouvel édifice permet d’accueillir la clientèle dans un environnement chaleureux et fonctionnel disposant d’équipements à la fine pointe de la technologie. Depuis plus de 50 ans, le Centre dentaire Rive-Sud (auparavant Centre dentaire Boily-Couture) dispense des services dentaires professionnels à la population de Lévis. Sur la photo du haut, de gauche à droite, l’équipe de chirurgiens dentistes du Centre : Dre Josée Nadeau, Dre Marie-Michèle Carignan, Dr André Vézina et Dre Danielle Cayouette.

Serena Williams (photo) championne américaine de tennis, 37 ans... Anthony Kavanagh, humoriste québécois, 49 ans... Melissa Sue Anderson, actrice américaine (La petite maison dans la prairie) 56 ans... Marie Tifo, comédienne, actrice de cinéma québécoise, 69 ans... Olivia Newton John, chanteuse australienne née en Angleterre, 70 ans... Louise Beaudoin, femme politique, ex-députée indépendante de Rosemont, 73 ans.

