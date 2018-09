Desgagnés s’élève comme un pilier

Performances dignes de mention

Mireille Patry

Soccer | Psychologie

Joueuse du match face à Concordia, vendredi, et à Sherbrooke, dimanche, elle a récolté un total de deux buts et deux passes dans les victoires de son équipe.

Gino Temguia

Soccer | Pharmacie

Joueur du match, il a amassé un but dans la victoire de 2-1 du Rouge et Or aux dépens des Stingers de Concordia vendredi.

Alexandre Obomsawin

Volleyball | Enseignement de l’éducation physique

Face aux Marauders de McMaster, il a réussi 13 attaques marquantes et trois défensives dans la victoire, vendredi, ainsi que 18 attaques marquantes et quatre défensives dans la défaite samedi.

Maud Chapleau

Volleyball | Certificat en service social

Elle a aidé le Rouge et Or à vaincre les Marauders de McMaster à deux reprises grâce à neuf attaques marquantes et six défensives, vendredi, et 16 attaques marquantes et 16 défensives samedi.

Loïck Laramée

Golf | Administration des affaires

Il a permis au Rouge et Or de triompher par équipe au Penmen Invitational grâce à sa 2e position (-1) au classement individuel dans le New Hampshire.