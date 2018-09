Auger-Aliassime s’offre un gros nom

Félix Auger-Aliassime poursuit son ascension phénoménale et il a ajouté un autre gros nom à son tableau de chasse, mercredi, en Chine. Le jeune Québécois s’est offert le Sud-Coréen, et 23e raquette mondiale, Hyeon Chung, au deuxième tour de l’Omnium de Chengdu, en Chine, pour atteindre les quarts de finale d’un tournoi de l’ATP pour la première fois de sa carrière.

Auger-Aliassime l’a emporté en trois manches de 7-6 (2), 5-7 et 6-4 au bout de 2 h 35 min de jeu pour écarter de son chemin la deuxième tête de série de ce tournoi ATP 250. Il s’agit du premier événement auquel il participe depuis qu’il avait été contraint d’abandonner au premier tour des Internationaux des États-Unis contre son compatriote canadien Denis Shapovalov en raison d’un épisode d’arythmie.

C’est la deuxième fois en l’espace de quelques semaines que l’athlète de L’Ancienne-Lorette se paie un joueur figurant parmi les 25 meilleurs au monde. À la Coupe Rogers de Toronto, en août dernier, Auger-Aliassime s’était débarrassé en deux manches du Français Lucas Pouille, alors 18e mondial.

«J’espère aller loin»

«C’est bien. J’avais pour objectif cette saison d’aller loin dans un tournoi ATP 250 ou 500. Voilà que je suis en quarts de finale, et ce n’est pas terminé. J’espère aller loin», a-t-il réagi au site internet de l’ATP.

L’entraîneur Guillaume Marx, qui a suivi chaque instant de la rencontre depuis Montréal puisque c’est son collègue Frédéric Fontang qui accompagne le joyau de Tennis Canada pour cette tournée asiatique, a vanté le niveau de jeu de son protégé.

«Il y a eu des phases où son niveau de jeu a été excellent, soit au tout début de match, au début du second et troisième sets et à la fin du troisième. Il arrive à imposer son jeu contre un joueur fort. Bien servi en première balle, moins en 2e, mais il a tout de même été solide. J’ai aimé qu’il ait imposé son jeu contre un joueur de cette trempe», a mentionné Marx en entrevue téléphonique au Journal.

Un service efficace

Auger-Aliassime, 147e sur l’échiquier mondial, est passé par toute la gamme des émotions dans la rencontre. En avance 4-1 à la manche initiale, il a vu son adversaire se retrousser les manches pour forcer la tenue d’un bris d’égalité, que le jeune homme de 18 ans a ensuite brillamment enlevé.

Chung s’est imposé au second set, mais Auger-Aliassime a réussi à le briser dès le début du troisième set pour filer tout droit vers la victoire.

Sa première balle de service a d’ailleurs fait des dommages avec une efficacité de 72 %, provoquant 11 as contre seulement 6 pour Chung. Les deux joueurs en étaient à un premier rendez-vous chez les professionnels.

«Vous devez avoir confiance en vous pour gagner un match comme celui-là, pour jouer contre un tel joueur. Je voulais tout donner sur chaque point et me tourner vers mes forces. La clé aujourd’hui a été mon service. J’ai aussi été en mesure de dicter les échanges, en plus d’être solide au niveau mental. Ç’a été payant», a souligné Auger-Aliassime, qui a été intégré au tableau principal à titre de joueur repêché (lucky loser) des qualifications. Il croisera le fer avec l’Australien Bernard Tomic, 123e mondial, en quarts.

«La série de victoires» avant Milan

En lutte pour obtenir son billet pour le tournoi de fin de saison regroupant les meilleurs joueurs de 21 ans et moins de la planète, Félix Auger-Aliassime et son entourage n’en font toutefois pas une obsession.

«C’est toujours une possibilité, car c’est le but de leur opération, mais ce n’est pas du tout un objectif dans l’année. On n’a pas vraiment d’objectifs de classement précis, on regarde plus les résultats en tournoi et le classement suivra. Obtenir une série de victoires, c’est vraiment ça l’objectif», a répondu son entraîneur du Centre national, Guillaume Marx.

Les finales réunissant les plus beaux espoirs de l’ATP auront lieu du 6 au 10 novembre, à Milan, en Italie. Des huit joueurs qui participeront à l’événement, sept seront sélectionnés selon leur nombre de points accumulés au classement alors qu’un laissez-passer sera offert au huitième joueur à l’issue d’un tournoi de qualifications.

Plus jeune joueur membre du top 200, Auger-Aliassime a démarré la semaine au 15e rang et ne se retrouve qu’à 310 points de la septième place détenue par le Russe Andrey Rublev. L’Ontarien Denis Shapovalov, qui a participé à la première édition l’an dernier, pointe au troisième rang.

«Il y a beaucoup de bons joueurs devant moi. Peut-être que je vais y arriver, mais je dois commencer par cette semaine et ensuite nous verrons comment cela se passera pour le reste de l’année», a expliqué le principal intéressé au site web de l’ATP.

Après la Chine, le Kazakhstan

Pour Marx, Auger-Aliassime sera surtout jugé par le nombre de victoires qu’il porte à sa fiche jusqu’à la fin de la saison. Après Chengdu, le Québécois se rendra au Kazakhstan pour y disputer au moins un tournoi d’envergure semblable.

«C’est difficile d’obtenir des victoires d’affilée à ce niveau et c’est ce qui fait qu’on progresse au classement. Il nous a montré depuis quelques mois qu’il est capable de rivaliser quasiment chaque match», a assuré son coach