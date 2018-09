Jour J - 5 : François Legault, «cheap shot»

On pensait avoir tout vu pendant cette longue campagne électorale, mais mardi François Legault y est allé de son pire coup bas à ce jour.

En laissant entendre que Philippe Couillard aurait placé des sommes dans des paradis fiscaux, François Legault frappe en bas de la ceinture, un vrai «cheap shot».

Déclarations de revenus

François Legault est passé maître dans le petit jeu de la divulgation des déclarations de revenus. En rendant public l’état de ses avoirs , le chef de la CAQ espère évidemment mettre ses adversaires dans l’embarras.

Rapidement, Jean-François Lisée, Manon Massé et Philippe Couillard ont suivi.

Madame Massé est celle dont le bilan peut le plus difficilement être attaqué. Elle est loin d’avoir une situation exceptionnelle et son train de vie est modeste comparativement à celui des chefs de la CAQ, du PQ et du PLQ.

On se doutait bien que François Legault n’allait pas contester la provenance des près de 2 millions $ de Jean-François Lisée.

Son petit manège n’avait qu’un objectif, salir l’image du premier ministre.

En commentant son propre bilan, François Legault a fait savoir qu’il n’avait placé aucune somme dans des paradis fiscaux. Il a ensuite attendu de voir la déclaration de Philippe Couillard pour laisser entendre qu’il aurait caché de l’argent à l’étranger.

Coup bas mesquin

François Legault accomplit deux choses avec son «cheap shot» du jour.

D’une part, il sous-entend que Philippe Couillard est un menteur qui ne vous dit pas tout et qui ne paie pas sa juste part. François Legault laisse entendre que monsieur Couillard a certainement fait fortune pendant sa carrière (surtout en Arabie saoudite) et que ses actifs déclarés ne reflètent pas cette supposée réalité. Bref, ce doit être un croche.

D’autre part, il s’auto-élève au rang des millionnaires accomplis et fiers de l’être, excite celles et ceux qui pensent qu’un homme riche est nécessairement un bon gestionnaire et charme sa base en lui rappelant qu’il «connaît ça l’économie parce qu’il en a de l’argent, lui».

Toute cette manœuvre est pitoyable.

Surtout quand on se rappelle que François Legault s’est déjà fait prendre la main dans le sac des paradis fiscaux. Tellement qu’il avait eu à marcher sur la peinture en 2016 à propos des comptes offshore d’Air Transat.

Comme il le rappelle souvent, il est comptable agréé. Il était à la barre d’Air Transat quand ce stratagème a été mis en place. Bien sûr, on ne saura pas si c’est à se sujet qu’il s’est brouillé avec ses associés puisque son départ de l’entreprise demeure à ce jour un sujet plus que nébuleux

Et aujourd’hui, il espère éclabousser Philippe Couillard en lançant des accusations à peine voilées.

Parlant de voile, toute cette manigance ne vise qu’une chose : miser sur les préjugés des électeurs. François Legault sait très bien que les Québécois sont particulièrement divisés quand on leur parle d’argent, de religion et d’immigration. Est-ce un hasard si ce sont certaines des thématiques favorites de la CAQ?

Ces sujets sont polarisants et François Legault est prêt à tout pour solidifier ses acquis chez les francophones.

Quelle vilaine façon de faire de la politique!