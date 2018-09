Labeaume veut plus de vols Québec-Philadelphie

PHILADELPHIE | Excédé, le maire de Québec est allé directement rencontrer la compagnie aérienne American Airlines à Philadelphie pour accroître le nombre de vols vers la capitale.

Régis Labeaume a décidé de passer outre l’Aéroport de Québec et de faire le travail lui-même, après des mois à se plaindre que les vols directs sur les capitales américaines sont trop peu nombreux à Jean-Lesage.

«Je n’attends pas. Ça ne donne rien d’attendre après eux autres. Un maire ne doit pas faire ça, mais je le fais.»

Le maire affirme qu’il a avisé l’Aéroport qu’il avait l’intention de poser ce geste, mais sans plus.

Occasions d’affaires

«Je pense que c’est important. Je regarde tous les liens qu’on peut faire avec cette ville-là. Au lieu d’attendre après eux autres, j’ai décidé de le faire moi-même.»

Le maire a donc rencontré mardi James Moses, vice-président des opérations de la plaque tournante aérienne de Philadelphie pour American Airlines (AA).

Il a tenté de faire valoir l’intérêt pour AA d’offrir au moins un vol quotidien sur la capitale de la Pennsylvanie, et ce, à l’année.

Actuellement, le transporteur offre deux vols par jour, mais seulement de mai à novembre.

Club Med

M. Labeaume a donc vanté les attraits de Québec et a misé sur l’ouverture du Club Med dans Charlevoix en 2020. «Je pense que le Club Med peut avoir un gros effet.»

«Ça peut être une destination extraordinaire pour les Américains», a-t-il plaidé. Aussi, la compagnie aérienne pourrait trouver des clients potentiels parmi les nombreux touristes qui viendront profiter du ski au Club Med et qui peut-être voudront faire une escapade de quelques jours à Philadelphie.

Car le but, comme discuté avec son homologue Jim Kenney, est de mettre en place des forfaits touristiques qui mettront en valeur les charmes des deux villes.

«J’ai dit : “Comme maire, je veux que tu sois capable de faire plus d’argent. Et ça veut dire un avion par jour, 12 mois par année.”»

Résultats satisfaisants

Le maire s’est informé des résultats du vol Québec-Philadelphie. «La marge a baissé un peu cette année, mais le pétrole a augmenté. Ils sont satisfaits de ce qu’il y a actuellement.»

«On va rester en contact et on va se reparler pour voir comment on peut accrocher nos activités à une offre de forfaits touristiques pour Philadelphie.»

Le projet doit être profitable pour les deux villes, souligne-t-il. «On va voir quelle solution on peut trouver pour lui remplir son avion tous les jours.»

M. Labeaume attend maintenant les conclusions du comité de travail sur l’accessibilité aérienne, lancé en décembre dernier, pour aller plus loin.

VOLS VERS PHILADELPHIE AVEC AMERICAN AIRLINES