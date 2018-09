L’autre vague orange

Il se passe quelque chose au Québec : Québec solidaire est désormais rendu à 14% d’intentions de vote et est deuxième chez les 18-34 ans avec 25% selon le plus récent sondage Léger. Une première dans leur courte histoire.

Reste à savoir, jusqu’où ira l’engouement, spécialement des jeunes, envers Québec solidaire. Est-ce que la vague deviendra un tsunami?

Le débat

Au débat de TVA de jeudi dernier, nous assistions à deux combats de boxe parallèle. En combat préliminaire, Jean-François Lisée a été le premier à tenter un uppercut envers Manon Massé. Mais ses premiers coups lui sont revenus en plein visage. Elle en est sortie à peine égratignée et largement gagnante.

Il y avait, de l’autre côté, le combat principal entre François Legault et Philippe Couillard. Le chef de la CAQ l’a emporté.

Le clash

Mais, nous avons surtout pu constater un clash entre Manon Massé et les autres chefs, autant dans le vocabulaire que dans le style.

Le style Massé est résolument différent, tout comme Québec solidaire. Le parti demeure encore aujourd’hui un parti de contestation du système.

Un parti, qui dans les dernières années, était confiné à la marginalité. Ce n’est plus le cas depuis jeudi dernier, particulièrement chez les 18 à 24 ans.

Mais soyons clairs, l’appui des jeunes pour QS est sans aucun doute un « vote d’image ». Il résulte du même processus que l’appui des autres générations pour les autres partis.

Un appui « pied de nez » à la politique traditionnelle. Un repoussoir face aux politiciens complet-cravate, aux phrases creuses, à la cassette politique et à la partisannerie hargneuse et bornée.

Bref, c’est surtout contre la façon convenue et rigide de faire de la politique que Québec solidaire se démarque.

À défaut de n’avoir aucune autre offre politique autant soit peu inspirante, QS devient le seul refuge pour beaucoup de jeunes électeurs.

Campagnes alternatives

Les solidaires mènent aussi une campagne intéressante et originale sur les médias sociaux, là où se trouve leur clientèle. En début de campagne, ils avaient la prétention de faire une campagne nationale. Un autobus, une tournée des régions, une tonne de points de presse et tout le tralala que nous connaissons.

Les médias traditionnels n’ont pas suivi, et ils ont dû faire passer leur message directement sur leurs médias sociaux. Ils l’ont bien fait avec un message clair et accessible.

Ils ont sorti des archives du printemps 2012, où tous avaient l’impression de participer à une petite révolution en brassant la cage politique.

Ils ont surtout parlé d’un mouvement et d’une occasion d’adhérer à quelque chose de nouveau et différent. On l’a vu durant la campagne : les jeunes aimeraient participer à quelque chose de plus grand qu’eux.

QS leur offre précisément ce qu’une partie de la jeunesse recherche : une nouvelle offre politique, différente et contestataire.

Maintenant que le parti a passé le test de la popularité, il devra passer le test de la crédibilité. C’est sur ce terrain où le parti est en position de faiblesse.

Être inspiré

Bien des membres de ma génération voudraient être inspirés par la politique. Autrefois, le projet inspirant, structurant et contestataire était le projet indépendantiste. Le projet n’a pas su se renouveler, et les jeunes y sont devenus largement indifférents.

Mais, la jeunesse n’est pas déconnectée des défis de notre époque. L’absence d’une offre politique enivrante les a éloigné de la politique partisane, mais peut-être que QS est en train de s’établir comme refuge.

En fait, les jeunes voudraient aimer la politique, mais elle n’est pas aimable en ce moment.

C’est de cette indifférence que Québec solidaire profite actuellement.