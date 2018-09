Le sens des priorités des chefs : échec en matière de logement

Avec deux résidences chacun, on comprend mieux pourquoi les chefs du PLQ, du PQ et de la CAQ ne font pas du droit au logement une priorité dans cette campagne électorale.

De passage à Montréal le 13 septembre dernier, le jour du premier débat des chefs, des marcheuses et des marcheurs qui parcourent actuellement 550 km entre Ottawa et Québec pour rappeler l’importance du droit au logement, se sont impatientés « devant la faiblesse des propositions libérale et péquiste » et « s’inquiètent de la réponse reçue de la CAQ » qui se limite à réaliser les logements sociaux déjà annoncés que les Libéraux n’ont pas livrés.

Je comprends et appuie sans réserve les marcheuses et les marcheurs. Peut-on vraiment s’étonner du sens des priorités des chefs de partis, depuis qu’ils ont révélé leurs actifs financiers lundi dernier et qu’on connaît un peu mieux leur train de vie?

La question se pose en effet : comment ces chefs peuvent-ils avoir une idée réelle (dans le sens du vécu) de ce que cela représente ne pas avoir de toit sur sa tête, d’habiter dans un logement insalubre ou encore de devoir consacrer plus de 70% de son revenu pour payer son loyer, quand on habite une maison évaluée à 4,5 millions $ dans le cas de François Legault, de 0,4 millions $ pour Jean-François Lisée et de presque 0,5 millions $ pour Philippe Couillard?

À ce jour, seul Québec solidaire a répondu favorablement aux demandes des marcheurs et des marcheuses. Le parti de Manon Massé, qui habite en loyer soit dit en passant, s’est engagé à mettre en place une Politique nationale du logement qui comprend la construction de 50 000 logements sociaux « éco-énergétiques » et, en plus de reconnaître le droit au logement, des mesures pour assurer « une meilleure protection aux locataires, particulièrement en ce qui a trait au prix des loyers ».

Le Front d’action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU) qui a organisé cette marche ambitieuse s’est réjoui de cet engagement et « trouve très réaliste le cadre financier du parti à cet égard ».

De villes en villages pour le droit au logement

Partie d’Ottawa le 2 septembre dernier, la marche De villes en villages se rendra à Québec le 29 septembre prochain, à la veille de l’élection, pour « mettre en lumière les graves dénis du droit au logement qui sévissent, partout au Québec, et à réclamer des engagements ambitieux de la part des gouvernements ».

Les marcheuses et les marcheurs ont traversé à ce jour l’Outaouais, les Laurentides, Laval, Montréal, la Montérégie, Lanaudière et, arrivés hier dans la grande région de Québec, parcourent actuellement la MRC de Portneuf. Partout où elles et ils sont passés, la solidarité était au rendez-vous. De la part de la population et de diverses organisations communautaires et syndicales, mais aussi des municipalités et même des églises qui leur ont offert bien souvent gîtes et repas. La marche a d’ailleurs reçu l’appui de 550 organisations de tous les secteurs de la société civile.

Dans un communiqué, la porte-parole du FRAPRU, Véronique Laflamme, résume bien le problème : « Selon les données du recensement de 2016, 244 120 ménages locataires du Québec ont des besoins impérieux de logement parce qu’ils vivent dans un logement trop cher, trop petit ou en mauvais état. Ce sont des gens qui devraient avoir accès dès maintenant à un logement convenable, à un coût qu’ils peuvent payer sans se ruiner. »« Actuellement, les fonds en provenance de Québec et d’Ottawa permettent de financer que 3000 nouveaux logements sociaux par année, pour tout le Québec », souligne-t-elle, « mais moins du tiers peut être livré, faute d’un financement suffisant du programme AccèsLogis, malgré les importants surplus budgétaires ».

Un manque de volonté politique

Les problématiques de logement sont rarement vécues par les plus fortunés d’entre nous. Elles sont plutôt le lot des personnes en situation de pauvreté.

Quand tu es pris pour consacrer plus que la moitié de tes revenus mensuels pour payer le loyer, il ne te reste plus grand-chose pour payer les factures et faire l’épicerie. Avec moins de 75$ par semaine même pour l’épicerie.

Et on n’a pas encore parler du transport pour aller travailler ou te chercher une job. Et encore moins pour te vêtir et vêtir les enfants. Payer pour leurs sorties scolaires ou ne pas pouvoir le faire et les obliger à rester à l’école pendant que leurs amis profitent de la sortie. Et encore et encore moins pour payer à la famille quelques loisirs.

Lutter pour le droit au logement, c’est lutte contre la pauvreté. Si tous les partis se gargarisent de vouloir en faire plus pour contrer la pauvreté, comment se fait-il alors, qu’à l’exception de Québec solidaire, leurs engagements, quand il y en a, soient si timides?

Pour Mme Laflamme du FRAPRU, la réponse est simple : « Il ne manque que la volonté politique ». Car pour elle, le « timing » est là pour résoudre le problème.

« Les planètes sont alignées : le fédéral annonce des investissements dans le logement comme on n’en a pas vu depuis plus d’une décennie, Québec engrange des surplus budgétaires importants et pourraient aller chercher plusieurs milliards $ supplémentaire en revoyant la fiscalité ».

Il reste moins d’une semaine aux chefs de la CAQ, du PLQ et du PQ pour corriger le tir. Si j’avais une suggestion à leur faire, je leur dirais d’aller à la rencontre des marcheuses et des marcheuses, samedi le 29 septembre prochain à Québec, qui concluront leur périple de presqu’un mois en manifestant devant l’Assemblée nationale