Les Astros en Série mondiale

Il est présentement impossible de prédire qui va représenter la Ligue nationale en Série mondiale, car le classement n’est pas finalisé. Dans la Ligue américaine, les Red Sox ont connu une saison phénoménale, mais avec un astérisque devant leur nombre de victoires.

Pourquoi ? Leur rendement contre les équipes qui se sont qualifiées pour les séries est pitoyable, pour ne pas dire inquiétant.

D’ailleurs, contre Cleveland et Houston ils ont une fiche identique de 3 victoires et 4 défaites et contre Oakland, ils n’ont remporté que deux victoires et encaissé quatre revers. La seule équipe contre laquelle ils ont connu du succès, c’est celle des Yankees, alors qu’ils ont remporté neuf victoires contre sept défaites. La fiche globale des Red Sox contre ces équipes est de 17-19.

Les lanceurs partants des Astros de Houston, Justin Verlander (16-9), Gerrit Cole (15-5) et Charlie Morton (15-3) représentent une force herculéenne. Quant aux releveurs, ils sont au deuxième rang pour le plus grand nombre de retraits sur trois prises.

Maintenant, passons aux frappeurs.

Jose Altuve ne connaît pas une saison aussi dominante que l’an dernier, car il a réduit son nombre de tentatives de vols de buts. Cet aspect de son jeu qu’il n’utilise pas aussi souvent enlève un atout important à son impact sur le match. Cette année, il ne marque pas autant de points et sa moyenne au bâton a chuté de ,346 à ,317. Cela signifie aussi que sa moyenne de présences sur les buts est aussi à la baisse. Cependant, je crois que durant les séries il va voler plus de buts, devenant ainsi la menace qu’il était l’an dernier. Rajoutons les dangereux frappeurs Alex Bregman, 30 cc 100 pp, Evan Gattis, 25 cc et 77 pp et le redoutable Yuli Gurriel, qui frappe pour une moyenne de plus de ,400 avec un coureur en position de marquer.

Lourde perte pour les Yankees

Les Yankees ont subi une lourde perte lorsque Didi Gregorius s’est blessé en glissant au marbre. Il s’est déchiré un tendon au poignet droit.

Le gérant Aaron Boone espère qu’il sera prêt pour les séries sauf que ses élans au bâton et ses relais à l’avant-champ aisseront à désirer.

Souvenez-vous des insuccès des Yankees avec Aaron Judge sur la liste des joueurs blessés. Malheureusement, ils risquent de connaître le même sort avec un Gregorius amoché.

Est-ce que l’avantage du terrain joue un rôle important dans les séries sans lendemain ? Depuis la formule incluant les meilleurs deuxième et troisième, la formation locale a remporté 5 victoires et subit 7 défaites. Dans la Ligue américaine l’équipe hôte a remporté les deux dernières confrontations, dont les Yankees, l’an dernier. Alors je vous laisse décider de l’importance de jouer à domicile.

Les Expos six fois en séries

L’été, c’est pour les familles qui désirent partager de beaux moments ensemble. L’automne, c’est le début des saisons du hockey, du basketball et du football. Le merveilleux mois d’octobre, c’est la course pour une place dans les séries pour l’Impact. Pour les passionnés de baseball, ce sont les séries d’après-saison et la Série mondiale.

Le progrès dans la vie signifie des changements qui ne sont pas toujours agréables.

Partons ensemble sur un voyage imaginaire. Le retour vers le futur nous transporte à l’année 1979 avec le système actuel des séries en vigueur. Nous avons fait un arrêt à l’an 1981 alors que les Expos se sont qualifiées pour les séries. Notre voyage imaginaire nous fait vivre des moments passionnés avec des arrêts aux années 1979, 1987, 1992 et 1993. Ils ont tous une chose en commun, la fiche des Expos leur aurait permis de participer aux séries. Mon réveil est soudain, car nous sommes en 1994 l’année de la grève. Même après les nombreuses désastreuses « ventes de feu », les Expos « nos amours » auraient participé aux séries en 1996.

Pardonnez-moi, je vais continuer à rêver en espérant le retour des Expos.

Tiger Woods et Nolan Ryan

Comparer le talent de deux joueurs issus de sports différents pour déterminer qui est le meilleur athlète des deux est injuste autant pour l’un que pour l’autre. Par contre, comparer leurs exploits est crédible. Prenons le cas de Tiger Woods versus l’excellent lanceur de balles rapides, Nolan Ryan.

Les deux ont laissé leurs marques qui seront difficiles à battre, notamment celle du grand lanceur droitier qui a lancé sept matchs sans point ni coup sûr dans sa carrière, un sommet dans le baseball majeur.

En fin de semaine, Tiger Woods a fait vibrer non pas seulement les amateurs de golf, mais aussi tous les amateurs de sports. Son exploit d’avoir remporté le Tour Championship était inattendu. Un Tiger Woods qui a dû surmonter des problèmes personnels. Il ne faut pas oublier ses nombreuses blessures qui ont ralenti sa qualité de jeux. Malgré tout, il a remporté le Tour Championship à l’âge de 43 ans.

Revenons maintenant à Nolan Ryan. Il a lancé son dernier et septième match sans point ni coup sûr contre les Blue Jays. Il avait 44 ans.

La victoire de Tiger à l’âge de 43 ans et le match sans point ni coup sûr de Nolan Ryan à l’âge de 44 ans sont deux exploits comparables.