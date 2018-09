Selon ce dernier, le marché du vin devrait être libéralisé au Québec afin d’améliorer la qualité des produits offerts aux consommateurs dans les dépanneurs et les épiceries, qui représentent plus de 8000 points de vente.

Les vins offerts dans les dépanneurs et épiceries doivent obligatoirement être importés en vrac et embouteillés au Québec.

La Société des alcools du Québec autorise seulement la mention du cépage et de l’année de vendange sur les étiquettes des bouteilles. Alors que le Parti libéral du Québec a promis de réviser le modèle d’affaires de la Société des alcools du Québec et que la Coalition avenir Québec (CAQ) entend libéraliser le marché du vin, l’Association des marchands dépanneurs et épiciers du Québec dit souhaiter un meilleur accès et un meilleur choix de vins pour les Québécois.