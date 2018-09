Ma tante Gisèle ne peut pas être «diagnostiquée»

Il est impossible – du moins en ce relatif début de siècle – de « greffer quelqu’un ». On peut, bien sûr, greffer une cornée, un rein, un foie. Mais pas ma tante Gisèle, que personne ne peut non plus « diagnostiquer ». On ne peut pas, en effet, « diagnostiquer quelqu’un ». On diagnostique quelque chose (chez quelqu’un). Ainsi, on pourra dire : « On lui a diagnostiqué un lymphome » ou « on (le médecin) a diagnostiqué un lymphome »... Tout dépend du contexte ou du reste de la phrase. Peut-on « sentencer » quelqu’un ? demande un lecteur, M. Messier. Difficilement. Ce verbe n’existe pas. Il fut un temps (que les moins de 175 ans – ou à peu près – ne peuvent pas connaître !) où le verbe « sentencier » et son participe passé « sentencié » trouvaient place dans le Dictionnaire de la langue française de Littré, qui donnait, ai-je lu quelque part, l’exemple suivant pour appuyer l’usage de ce verbe perdu : « Un homme sentencié ».