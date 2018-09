Marie-Paul Ross accusée après un statut Facebook

La religieuse, infirmière et psychothérapeute Marie-Paul Ross, qui traitait des religieux agresseurs sexuels ainsi que leurs victimes, est accusée au criminel d’avoir brisé une ordonnance de non-publication après avoir révélé le nom d’une victime sur Facebook.

La femme de 71 ans a rédigé plusieurs best-sellers sur la sexualité. Le Journal a publié en juin une série d’articles sur les liens d’affaires troublants qu’elle entretenait avec les frères maristes, dont certains membres agressaient des mineurs. Mme Ross était à la fois thérapeute des victimes et associée avec la communauté dans son Institut de développement intégral (IDI), qui avait pignon sur rue à Québec.

Victime anonyme

À la suite de ce reportage, celle qui est aussi infirmière a publié plusieurs messages sur sa page Facebook. Elle y nommait une des victimes qui témoignait de façon anonyme.

Lors des procès des frères maristes Réjean Trudel et Daniel Cournoyer, les juges avaient interdit de divulguer le nom des victimes.

L’homme a porté plainte à la police après avoir vu son nom sur le réseau social.

« Je suis la page de Mme Ross sur Facebook. Dès que j’ai aperçu mon nom, je me suis rendu au poste de police pour porter plainte. Elle le savait qu’elle ne pouvait pas révéler mon nom », a dit la victime de deux frères maristes qui ont été reconnus coupables.

Cet homme qui a été agressé sexuellement plus d’une centaine de fois par des religieux n’a jamais demandé à un juge de lever l’interdiction de publication de son nom pour protéger la vie privée de ses enfants.

Jointe au téléphone mardi, Mme Ross a mentionné ne pas être au courant de ces accusations et nous a dirigés vers ses avocats.

Entente avec les frères

Mme Ross a écrit sur sa page Facebook en juillet que l’IDI qu’elle avait créé avec deux frères maristes et un prêtre « était un organisme à but non lucratif, un institut indépendant, non affilié à la congrégation religieuse ».

Or, un nouveau document obtenu par Le Journal prouve une fois de plus que son Institut avait un lien très étroit avec les frères maristes.

Cette entente, signée par un frère mariste en 2015, stipule que non seulement elle louait les locaux à la congrégation, mais que ceux-ci devaient lui remettre plusieurs centaines de milliers de dollars lors de la vente du bâtiment du 20280, boulevard Henri-Bourassa, à Québec, en mars 2017.

– Avec la collaboration d’Andrea Valeria