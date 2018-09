Ministre Luc Blanchette: «éloignez de moi ce câlice», dit Lisée

ROUYN-NORANDA | Jean-François Lisée a dû s’expliquer mercredi matin sur les ondes de Radio-Canada en Abitibi-Témiscamingue pour avoir qualifié un ministre libéral local de «câlice».

Lors d’un rassemblement militant au théâtre Scène Paramount de Rouyn-Noranda la veille, le chef péquiste a nommé quelques candidats libéraux qui pourraient être élus ou réélus lundi prochain. «Ça se pourrait même que Luc Blanchette reste : éloignez de moi ce câlice», a-t-il lancé, à la blague, en appuyant fortement sur l’accent québécois.

Photo d'archives, Simon Clark

Il s’est ensuite repris en répétant «calice», sans accent, en référence au verset biblique. «C’est une bonne personne, on l’a croisé tout à l’heure», a-t-il ajouté rapidement.

Dans la même tirade, M. Lisée s’en est pris au ministre de la Santé Gaétan Barrette, qui se retrouverait à la tête du Conseil du trésor dans un second gouvernement Couillard, et à la candidate libérale Gertrude Bourdon «quelqu’un qui n’est pas digne de confiance, qui est complètement carriériste», en raison de son magasinage politique.

Mercredi matin, le chef péquiste a été questionné à savoir s’il s’agit de «propos qui sont dignes d’un aspirant premier ministre», au micro de l’émission Des matins en or. «Oui, parce que, au Québec, on fait les choses sérieusement, mais on ne se prend pas au sérieux», a dit M. Lisée.

Le chef péquiste a ajouté que, dans ses assemblées militantes, il aime «faire de la caricature». «Et là, j’étais en train de faire une démonstration très importante : si les forces du changement se divisent – il y a 70% des Québécois qui ne veulent pu que les libéraux soient là – si on est divisés, ça se peut qu’ils gagnent quand même», a-t-il ajouté.