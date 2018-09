Reconduire l’austérité

Il s’avère paradoxal qu’après quinze ans de règne libéral quasi sans interruption, où la grande majorité de la population a décrié les impacts négatifs des politiques d’austérité, que le PLQ ait des chances raisonnables de prendre le pouvoir. Pour ajouter au paradoxe, c’est une CAQ s’abreuvant à la même idéologie économique qui s’avérerait la solution de remplacement. L’espoir d’un gouvernement progressiste s’amenuise dans la valse de l’indécision et des chicanes souverainistes.

La politique du pire

Il est vrai que la droite ne forme pas un bloc monolithique, mais on y dénombre moins de factions qu’à gauche. Le purisme idéologique se révèle plus prégnant à gauche avec des conceptions de société qui s’entrechoquent et donnent parfois l’impression qu’elles sont portées par des illuminés ou familièrement appelés des déconnectés. Pour ces rêveurs du grand soir, temps et souffrance importent peu en attendant la révolution.

Cette attitude a justifié pour plusieurs le refus d’une alliance de QS avec le PQ même si les risques, de voir l’austérité reconduite par les libéraux ou par les caquistes, sont réels. Ces militants radicaux et non exposés aux contingences du pouvoir espèrent que la dégradation des conditions de vie amènera le peuple à soutenir leur utopie.

Théorie du complot

Par contre, d’autres anticipent, pour ne pas dire souhaitent, que le PQ et QS sortent amochés du prochain scrutin afin de favoriser l’émergence d’un nouveau leadership et d’entamer réunification et reconstruction d’une nouvelle voie indépendantiste et progressiste. Ils voient déjà Jean-Martin Aussant et Gabriel Nadeau-Dubois comme les pivots de ce renouveau, après s’être débarrassés de l’establishment du PQ et des ultras de QS.

Pour des motivations différentes, il semble y avoir plusieurs protagonistes qui ont choisi de sacrifier cette élection en espérant être en meilleure position dans quatre ans. Au rythme où les néolibéraux démantèlent l’État, ces protagonistes risquent d’arriver trop tard avec leur État providentiel.