Recours collectif de 250 millions $ contre Ticketmaster

TORONTO – Un recours collectif de 250 millions a été intenté contre le géant Ticketmaster par le cabinet Sotos Class Actions, mercredi, à la suite d'un reportage conjoint du «Toronto Star» et de CBC News publié la semaine dernière.

Le cabinet d'avocats torontois a expliqué, par communiqué, avoir intenté une poursuite au nom de toutes les personnes ayant acheté des billets via Ticketmaster pour des événements présentés au Canada depuis le 1er janvier 2013.

L'entreprise Ticketmaster prétend qu'elle cherche à limiter le nombre de billets que peut se procurer un acheteur unique, afin de limiter la revente des billets à des prix supérieurs au prix ordinaire. Or, l'enquête médiatique menée par le «Toronto Star» et CBC News montre que Ticketmaster travaillerait plutôt de concert avec les revendeurs, tout en prenant un pourcentage de profit lors de la revente des billets à des prix gonflés.

L'avocat principal du groupe estime que cette enquête médiatique démontre que «le marché est truqué en faveur des revendeurs et contre les consommateurs».

«Si véridique, cela signifie que les consommateurs canadiens ont payé plusieurs millions de dollars pour des billets dont le prix a été gonflé et en frais additionnels. Le but de cette action est de faire cesser ces pratiques et de remettre l'argent aux acheteurs de billets canadiens», a ajouté Me Jean-Marc Leclerc.

Le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, Navdeep Bains, a annoncé mercredi qu'il a contacté le Bureau de la concurrence du Canada, afin de l'inciter à enquêter sur ce dossier. Un porte-parole du Bureau a aussi confirmé à CBC News que l'organisme analyse ce dossier.