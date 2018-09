Robby Johnson veut séduire la France

PARIS | Il chante, il danse, il s’amuse comme un gamin et il fait tourner les têtes. Même s’il est un parfait inconnu en France, le Québécois Robby Johnson a rapidement fait sa place sur le plateau de Together : Tous avec moi, le nouveau concours de chant de la chaîne M6.

Lundi midi. Nous avons rendez-vous au studio 128 de La Plaine Saint-Denis, au nord de Paris. Dans le vaste studio se dresse un mur qui accueille sur six rangées en hauteur les cent jurés de ce jeu importé du Royaume-Uni.

Le principe est simple. Chaque candidat doit convaincre un maximum de jurés de se lever pour chanter et danser avec lui. Les meilleurs pointages des cinq émissions de sélection ont accédé à la finale, à laquelle nous assistons.

Par la suite, l’animateur Éric Antoine circule parmi le jury et demande à certains jurés pourquoi ils ont, ou non, soutenu le candidat.

«C’est The Voice réinventé», nous avait expliqué Robby Johnson avant l’ultime journée de tournage.

Les bouts de papier

Dans le mur, Robby Johnson prend place dans la première rangée. Au milieu d’un jury hétéroclite formé d’artistes tous plus colorés les uns que les autres (on remarque plusieurs drag-queens et des sosies de stars), le Beauceron n’est pas le moins démonstratif. Un large sourire dans le visage, il joue le jeu avec enthousiasme. Il fallait le voir se déhancher vigoureusement sur Girls Just Wanna Have Fun ou chanter de tous ses poumons Rolling in the Deep. Il s’est vite fait remarquer. Sa conjointe Pier-Anne Lachance raconte que l’animateur de foule est allé la voir pour lui montrer les bouts de papier qui s’empilaient dans ses poches. C’étaient des numéros de téléphone que lui laissaient des femmes dans l’assistance en pâmoison devant le Québécois.

Photo courtoisie, Robby Johnson

«Il a dit que Robby cartonne.»

L’avis de Garou

Chose certaine, les producteurs sont sous le charme puisque Johnson compte parmi les highlights, un groupe d’une vingtaine de jurés plus mis en valeur par cette émission qui sera vue par quelques millions de téléspectateurs. À eux, on demande plus souvent qu’aux autres de commenter les performances des candidats.

Photo courtoisie, Robby Johnson

Capitaine des jurés, Garou a pour sa part l’occasion de donner son avis à plusieurs reprises en finale. Ici, pas de langue de bois. Quand ça ne plaît pas, Garou le dit avec couleur, bien qu’en ménageant les susceptibilités. «Comme on dit chez nous, tu “décrisses” ta voix», lance-t-il tout de même à un participant qui vient de chanter du Patrick Bruel. Même sur un plateau français, le Québécois finit toujours par ressortir.

Si Céline l’a fait...

S’il n’en tient qu’à Robby Johnson, l’aventure française ne fait que commencer.

Paris n’est pas Nashville, mais le chanteur québécois a adoré ses deux dernières semaines dans la Ville lumière. «Je tripe», a-t-il échappé à plusieurs reprises lors des deux jours passés en sa compagnie.

À tel point que Johnson, qui s’apprête justement à lancer un premier album en français, le 19 octobre, se prend à rêver de conquérir la francophonie. Il se croit capable de mener de front une carrière en français et une en anglais.

«Céline a réussi», soulève Johnson en faisant remarquer qu’il mise sur de bonnes équipes à Nashville et au Québec.

Occasion

Évidemment, sa musique n’a encore aucun écho en France. Johnson espère que les graines semées lors de sa participation à Together : Tous avec moi porteront leurs fruits.

«Je ne sais pas s’il y a une oreille ici pour ce que je fais. Mais je sens déjà une curiosité de la part du public qui assistait aux enregistrements de l’émission. Ils posent des questions sur moi.»

Le clan Johnson a déjà des offres de spectacles en poche. Des festivals lui font de l’œil. Pour Robby Johnson, l’intérêt des Français est de la musique à ses oreilles. Il se permet même de voir grand.

«À toutes les fois que je passe devant le Stade de France, je me dis que j’aimerais le remplir.»