Se laisser endormir

Je demeure toujours perplexe face à la frénésie qui entoure une campagne électorale et la volatilité de certains électeurs, comme c’est particulièrement le cas cette fois-ci avec l’impressionnant pourcentage d’indécis. C’est semblable aux séries éliminatoires au hockey, alors que la course vers la coupe fait oublier la saison régulière. La campagne électorale semble agir de la même façon en nous amenant à nous concentrer sur le paraître du moment de nos politiciens et à souffrir d’amnésie pour le mandat qui vient de s’écouler.

La présente campagne aura été jusqu’à présent une des plus riches en promesses électorales de tous genres alors que leur addition dépasse les 40 milliards de dollars. La palme revient sans conteste à Québec solidaire avec plus de 20 milliards de dépenses nouvelles. Facile pour un parti éloigné du pouvoir de promettre la lune, car il n’aura pas à la livrer. Mangeant à tous les râteliers, l’anglais est devenu une langue officielle au Québec pour Manon Massé et les frontières élastiques au goût des premiers peuples et des groupes ethniques pour Catherine Dorion. Les fédéralistes partisans de la partition du Québec en cas d’indépendance se pourlèchent les babines!

Les libéraux aussi n’ont pas lésiné dans les engagements électoraux avec près de 10 milliards de dollars en promesses. Un bar ouvert contraire à la réalité imposée au cours de leur mandat où on a vu nos services publics se dégrader avec des effets scandaleux sur la santé des personnes les plus vulnérables et sur l’éducation des élèves en difficulté. C’est Jean-René Dufort qui en faisait ressortir le ridicule avec pertinence en mentionnant : « qu’après nous avoir compliqué la vie pendant quatre ans, monsieur Couillard voudrait maintenant nous la faciliter ». Peut-on vraiment croire à sa sincérité?

La popularité de la CAQ bien qu’écorchée demeure élevée malgré les quelques trébuchements de leur chef. Le parti a réussi, dans la présente campagne, à gommer ses orientations les plus controversées et à se centrer sur l’individualisme des gens, en optimisant le clientélisme à travers ses promesses. François Legault nous promet plus d’argent dans nos poches en réduisant les impôts et en même temps plus de services avec un budget du Québec amputé. Il reprend à son compte le discours des 15 dernières années des libéraux qui contrairement à leurs promesses en ont laissé moins dans les poches de la classe moyenne. J’ose à peine imaginer comment la saignée serait plus grande avec un éventuel règne caquiste.

Quant aux péquistes, Jean-François Lisée n’a pas encore trouvé la recette pour démontrer qu’il est le meilleur et le plus crédible pour ramener l’équité sociale et remettre l’État au service de l’ensemble de la population, plutôt qu’à une classe de privilégiés. Poursuivant dans l’allégorie du hockey, il bourdonne sans cesse autour du filet, mais il n’arrive pas à capitaliser. Il lui reste peu de temps pour se rattraper, mais comme le disait le regretté Yogi Berra : « ce n’est pas fini tant que ce n’est pas fini ».

C’est de l’autre côté de l’océan que je prendrai connaissance des résultats électoraux. J’ose souhaiter qu’ils nous sortiront de la torpeur néolibérale et qu’ils constitueront l’avènement à la reconstruction d’un État fort. En attendant je vous invite à exercer votre droit de vote, un droit si précieux en démocratie.