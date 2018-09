Trois hommes recherchés pour avoir torturé des kangourous

La police australienne a diffusé aujourd'hui les photos de trois hommes qu'elle soupçonne d'avoir torturé et tué des kangourous, quelques jours après l'arrestation d'un conducteur qui s'était filmé en train de renverser des émeus.

Les trois hommes sont recherchés pour des faits distincts survenus en mai et juin et au cours desquels «deux kangourous furent torturés et tués», précise la police de l'État d'Australie-Occidentale.

Sur l'une des photos, un suspect apparaît armé d'un poing américain.

Les autorités de l'État de Victoria (sud) ont par ailleurs arrêté vendredi dernier un homme de 20 ans qui risque d'être mis en examen en vertu de la loi réprimant la cruauté envers les animaux.

Il est soupçonné d'être celui qui s'était filmé en train de renverser une dizaine d'émeus au volant de son 4 x 4, comptant en rigolant chaque fois qu'il percutait un animal. La vidéo avait entraîné un déluge de réactions indignées sur les réseaux sociaux.

L'émeu et le kangourou sont deux des principaux animaux figurant sur les armoiries de l'Australie.