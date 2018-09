Trop peu de respect pour Goff

Souvent, pour le simple plaisir de l’exercice, des observateurs tentent d’établir la liste des meilleurs quarts-arrières dans la NFL. Les mêmes noms sont régulièrement lancés, dans un ordre plus ou moins varié. Malgré ses résultats probants, Jared Goff est souvent rayé des considérations les plus sérieuses.

Le quart-arrière de troisième année des Rams sera en action dans un duel qui s’annonce enlevant face aux Vikings, demain, dans le cadre d’un rare match du jeudi soir mettant aux prises deux sérieux prétendants au Super Bowl.

Après une saison recrue au sein du système offensif archaïque de Jeff Fisher, Goff a vu sa valeur exploser avec l’arrivée du jeune et novateur Sean McVay à la barre des Rams la saison dernière. Ses 3804 verges, 28 passes de touchés et sept interceptions attestent de son émergence fulgurante en 2017.

Cet automne, il démontre à ce jour qu’il n’avait rien d’un feu de paille avec 70,3% de ses passes complétées et une astronomique moyenne de 9,32 verges par tentative, sans compter ses six passes de touchés en trois matchs. Goff vient tout bonnement de devenir le troisième quart-arrière de l’histoire, selon NFL Research, à disputer des matchs consécutifs avec au moins 350 verges et 75% de passes complétées.

Pas dans le club sélect

Pourtant, la reconnaissance à son endroit est d’une inexplicable rareté. Avant la saison, dans l’un de ses traditionnels classements des quarts-arrières, NFL.com a identifié Jared Goff comme le 20e meilleur quart-arrière de la ligue. Derrière des Jimmy Garoppolo, Jameis Winston, Dak Prescott, Marcus Mariota et Alex Smith, notamment...

C’est à n’y rien comprendre et cette perception semble généralisée. La théorie commune des détracteurs de Goff est qu’il n’est qu’un produit du système offensif de McVay. On dit aussi que la présence de l’un des meilleurs porteurs du circuit en Todd Gurley lui rend la vie infiniment plus facile.

Difficile de nier que les défensives adverses respectent tellement Gurley que Goff profite de couloirs aériens plus dégagés. C’est vrai aussi que McVay a amené une forte dose d’exotisme à l’attaque diversifiée des Rams, mais ce n’est pas suffisant pour décréter que Goff n’est qu’à la bonne place au bon moment.

Et en quoi un quart-arrière qui exécute admirablement bien un système mis en place autour de ses habiletés devrait être dénigré?

Goff n’est pas parfait et l’affrontement face aux Vikings, qui ont muselé les Rams 24-7 l’an dernier, ne sera pas de la tarte pour lui. Surtout que l’équipe sera privée de ses demis de coin Marcus Peters et Aqib Talib, ce qui complique la tâche.

Goff n’a certainement pas mérité sa place au sommet de la chaîne alimentaire après à peine une saison comme partant, mais un minimum de respect, qu’il n’obtient toujours pas, s’impose.