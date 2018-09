Un autre espoir à la trappe

Ryan Poehling et Jesperi Kotkaniemi, les premières sélections de l’an dernier et de cette année, vont jouer à Montréal. On dit beaucoup de bien également de Josh Brook, Cayden Primeau, Jesse Ylonen, Alexander Romanov et Jacob Olofsson. Les trois derniers joueurs ont été repêchés au deuxième tour du repêchage de juin dernier.