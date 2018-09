Une première grosse semaine pour les Remparts

La saison n’est vieille que de deux parties pour les Remparts qu’ils vivront déjà un premier test en se soumettant aux rigueurs du calendrier de la LHJMQ en affrontant coup sur coup lors des trois prochains soirs les Tigres de Victoriaville, le Phoenix de Sherbrooke et les Voltigeurs de Drummondville.

La bande de Patrick Roy (1-1-0) accueillera jeudi soir la visite des Tigres au Centre Vidéotron avant de mettre le cap sur l’Estrie, vendredi, puis de revenir quelque peu sur leurs pas pour se rendre dans le chef-lieu du Centre-du-Québec le lendemain.

Même s’il s’agira d’une première séquence de trois parties en autant de jours pour ses protégés, Roy préfère penser à long terme plutôt qu’à court terme. À leur seule rencontre disputée cette saison, les Tigres ont été domptés 9-0 par l’Océanic, à Rimouski, une dégelée qui fait dire au Diable en chef qu’ils auront le couteau entre les dents à leur passage au Centre Vidéotron.

« La cédule est faite comme ça et on va faire avec. Victoriaville a eu un match difficile contre Rimouski et on s’attend à ce qu’ils veuillent rebondir. Et par la suite, on va les prendre un à la fois, et on va commencer par celui-là », a commenté Roy.

Aux aguets

Si les Tigres et le Phoenix ne logeront pas au sein de la crème en 2018-2019, le portrait est tout autre pour les Voltigeurs qui aspirent aux grands honneurs. Roy enverra d’ailleurs Dereck Baribeau entre les poteaux pour les deux premiers rendez-vous alors que le réserviste Anthony Morrone devrait obtenir le départ à Drummondville.

Roy a rappelé à ses joueurs durant la séance d’entraînement de mercredi l’importance de demeurer constamment aux aguets lorsqu’ils sont envoyés sur la patinoire.

« Je faisais une analogie avec le football où les joueurs sont toujours sur la ligne, que ce soit en défensive ou en offensive. Ils sont tous en situation où ils peuvent recevoir le ballon. C’est la même affaire pour nous sur la glace. Il faut être alerte [...] Souvent, lorsqu’on n’est pas impliqué dans le jeu, on a l’impression qu’on sert à rien, mais ce n’est pas tout à fait la vérité. Tu peux être impliqué à n’importe quel moment d’une certaine manière », a expliqué l’entraîneur-chef.

Aréna impressionnant

Chez les Tigres, le pilote Louis Robitaille est conscient que l’ampleur de l’amphithéâtre de Québec pourrait impressionner plusieurs de ses jeunes loups qui découvriront l’endroit pour la première fois.

« On veut bâtir sur le positif avec une jeune formation. J’ai hâte de voir comment on va se relever [de la défaite de 9-0]. On va leur parler de l’amphithéâtre, c’est quelque chose qu’ils vont devoir vivre, et pour un jeune de 17 ans, de mettre les pieds pour la première fois au Centre Vidéotron, c’est gros. Cela dit, une fois la rondelle tombée, ça reste un match de hockey. »