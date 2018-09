Visé par des menaces de mort, un candidat suspend sa campagne

QUÉBEC – Visé par des menaces de mort, un candidat indépendant de la circonscription de Jean-Talon, à Québec, a décidé de mettre sa campagne électorale en veilleuse.

De confession musulmane, Ali Dahan avait vu l’une de ses pancartes être criblée de plusieurs projectiles de plastique, la semaine dernière.

Mais vendredi dernier, la police de Québec l’a contacté après avoir reçu des informations sur une menace à son endroit.

«[Le détective] m’a montré un document dans lequel quelqu’un dit "cette fois-ci, c’est votre pancarte qu’on a visée avec un fusil, mais la prochaine fois, ça peut être vous"», a expliqué M. Dahan, en entrevue avec Denis Lévesque sur les ondes de LCN.

À l’invitation des policiers, le politicien a déposé une plainte concernant cette menace. Depuis, il dit vivre dans la peur.

«Je ne veux plus du tout faire du porte-à-porte, a affirmé Ali Dahan. Quand je sors de chez moi, je regarde à gauche et à droite. Le soir, j’évite d’aller à des rencontres le plus possible.»

De son côté, le Service de police de la Ville de Québec affirme que même si personne n’a été arrêté dans le dossier des menaces de mort, l’enquête est toujours en cours.

Elle souligne toutefois qu’un homme de 26 ans, qui s’est rendu lui-même au poste de police, a été arrêté la semaine dernière en lien avec la pancarte vandalisée par des projectiles. L’individu a été libéré sous promesse de comparaitre.