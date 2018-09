Vols Québec-Philadelphie: l’aéroport de Québec réplique à Régis Labeaume

L’aéroport de Québec s’attribue le crédit de l’amélioration du service aérien entre Québec et Philadelphie et réplique au maire Labeaume qu’il a des discussions régulières avec American Airlines.

La riposte ne s’est pas fait attendre du côté de l’aéroport de Québec. « On comprend qu’il a souhaité profiter de son passage à Philadelphie pour ajouter sa voix aux démarches que nous menons. Je peux vous confirmer que nous avions été informés de ces démarches et que nous lui avons d’ailleurs partagé nos contacts chez American Airlines », a fait savoir Mme Lapierre.

« Nos efforts portent fruit et la desserte Québec-Philadelphie a été considérablement bonifiée en 2018 puisqu’en début d’année, American Airlines a doublé son offre quotidienne à YQB, passant d’un à deux vols par jour, en plus de prolonger sa saison de quatre semaines », a souligné Laurianne Lapierre. Selon l’aéroport, « cela témoigne d’une belle collaboration entre YQB et American Airlines, avec qui nous avons des discussions sur une base régulière ».