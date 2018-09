GAUDREAU, Monique Coulombe



À l'Hôpital de Montmagny, le 4 septembre 2018, à l'âge de 66 ans, est décédée madame Monique Coulombe, épouse de monsieur Jean-Yves Gaudreau. Elle était la fille de feu monsieur Bertrand Coulombe et de feu dame Yvonne Thibault. Elle demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à laà compter de 12h.Elle laisse dans le deuil, outre son époux Jean-Yves, ses enfants: Jean-François (Audrey St-Pierre), Marie-Andrée (Martin Hamel); ses petits-enfants: Hayden et Ophélie Gaudreau, Déreck St-Pierre, Christopher et Kelly-Ann Hamel; ses frères et sœurs: Louise Coulombe (Marcel Gaudreau), Jean-Claude Coulombe, Yolande Coulombe (Jean-Marc Guimont), André Coulombe (Hélène Gaudreau), Raymonde Coulombe (Fernand Bélanger), feu Yvon Coulombe (Yasmine Coulombe), Brigitte Nicole (Alain Gaudreau); son beau-frère: feu Pierre Gaudreau, ainsi que ses neveux et nièces, cousins, cousines et amis(e)s. La famille désire remercier le personnel du 3e étage de l'Hôpital de Montmagny ainsi que les infirmières du CLSC de Montmagny pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison d'Hélène. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction a été confiée à la