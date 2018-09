LAROCHE, Marie-Ange



À l'hôpital de l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 16 septembre 2018, à l'âge de 88 ans, est décédée madame Marie-Ange Laroche, épouse de feu monsieur Roger Bilodeau. Elle était la fille de feu monsieur Philippe Laroche et de feu dame Yvonne Blanchette. Native de Val-Alain, elle y a résidé la plus grande partie de sa vie. Plus récemment, elle habitait à Saint-Édouard de Lotbinière. La famille recevra les condoléances le vendredi 28 septembre 2018 à compter de 19h jusqu'à 21h30, etde 9h à 10h30 auSuivra l'inhumation au cimetière paroissial de Val-Alain. La direction des funérailles a été confiée àElle laisse dans le deuil ses enfants: Louiselle (Normand Auger), Léandre (Simone Brousseau), Lise (Gilles Blais), André (Isabelle Bélanger), Solange (Jacques Laliberté), Camil (Ginette Cloutier), Pierrette, Gilles (Maryse Marcoux) et Guylaine (Guy Charbonneau); ses 21 petits-enfants; David, Natacha, Christine, Pierre-Luc, Marie-Pier, Marie-Josée, Marin, Vickie, Steeve, Frédérick, Audrey, Carl, Annie, Geneviève, Stéphanie, Simon, Sébastien, Martin, Rémi, Cynthia, Mélanie; ses 31 arrière-petits-enfants ainsi que son arrière-arrière-petite-fille Maéva. Elle laisse également dans le deuil ses frères et ses sœurs: feu Rosaire (Gladys Branch), Cécile (feu Euclide Hébert), Simone (Roland Doyon), Lucien (Ginette Grenier), Clément (Louisette Plante), Claude (Monique Fournier) et Gisèle (Gérard Desrochers) ainsi que ses neveux et nièces, cousins et cousines et plusieurs autres parents et ami(e)s.