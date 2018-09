ROWLEY, Roland



Au CHUL, le 22 septembre 2018, à l'âge de 84 ans et 6 mois, est décédé monsieur Roland Rowley, fils de feu Azarie Rowley et de feu Cécile Martel. Il demeurait à Loretteville.La famille vous accueillera aule samedi 29 septembre 2018 de 9h à 14h.et de là au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil ses filles: Francine et Danièle, leur mère Blanche Bélanger; ses petites-filles: Khadija et Alisha. Il était le frère de: feu Georges (Liliane Gibert), feu Robert (feu Julienne Chalifour), feu Simone (feu Georges Picard), Yolande (feu Marcel Caron), Denise (Marcel Leclerc), feu Gabrielle (feu Pierre-Julien Roberge), Jean-Yves (Nicole Martel), Nicole (feu Guy Bédard) et un ami de la famille, monsieur Gratien Gélinas. La famille tient à remercier le personnel soignant du CLSC des Rivières et celui du CHUL de Québec pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU, 10, rue de l'Espinay, Québec, G1L 3L5, Tél. : (418) 525-4385 ou au Fonds d'évangélisation Guy-Bédard,1437, chemin Royal, Saint-Pierre-de-l'Ile-d'Orléans.