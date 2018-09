GABOURY, Michel



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 11 septembre 2018, à l'âge de 70 ans et 9 mois, est décédé monsieur Michel Gaboury, époux de madame Ginette Pouliot, fils de feu dame Jeanne Hayfield et de feu monsieur Yves Gaboury. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera pour les condoléances, en présence des cendres, au, de 10 h à 13 h.Il laisse dans le deuil son épouse Ginette; sa fille bien-aimée Isabelle (Daniel Bouchard); ses trois petits-fils adorés: Maxime, Alexandre (Stéphanie) et Nicolas; sa sœur Nicole (feu Robert Normand) et son frère Jean (feu Danielle Lachance); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Pouliot: Francine (Maurice Coulombe), Suzanne (feu Claude Bernard), Claire (André Litalien), Yves (Lise Savard), Sylvie (Peter Shonk), Monique (Réal Robichaud) et Guy (Diane Lavoie), ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s, tout particulièrement Marcel et André. Il était le beau-frère de feu Serge Lapointe. La famille tient à remercier sincèrement le département de l'Oncologie et le 7e étage de l'hôpital Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués. Remerciement spécial à Julie Boutin pour son dévouement et l'accompagnement de fin de vie envers Michel. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, Québec Téléphone : 418 683-8666 Site web : www.cancer.ca et Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis 143, rue Wolfe, Lévis, Québec Téléphone : 418 835-7188Courriel : info@fhdl.ca Site web : www.fhdl.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.