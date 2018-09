PARENT, Berthe



Au Centre d'hébergement Sacré-Cœur, le 7 septembre 2018, à l'âge de 89 ans et 7 mois, est décédée madame Berthe Parent, fille de feu madame Marie-Ange Girard et de feu monsieur Joseph-Arthur Parent. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 12h à 15h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles. Elle laisse dans le deuil ses deux sœurs: Anny et Maud; ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation pour les aînés et l'innovation sociale (fais), tél. : 418-691-0766, site internet : www.fondationfais.org. Des formulaires seront disponibles sur place.