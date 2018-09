11 choses à savoir avant que la semaine 4 ne commence dans la NFL

Alors que la quatrième semaine d'activité se met en branle dans le circuit Goodell, nous parcourons avec vous certains sujets importants en fantasy, dont l'arrivée d'un quart recrue à la barre de son équipe et l'état de plusieurs blessés.

Dalvin Cook (MIN)

Selon Adam Schefter, d'ESPN, Cook devrait être en mesure d'affronter les Rams de Los Angeles jeudi soir. Nous vous invitons à être attentifs avant le début du match pour ne pas laisser un joueur blessé sur le jeu, au cas où Cook devrait rester sur les lignes de côté.

Josh Rosen (ARI)

Rosen sera-t-il capable de remettre les Cards sur la bonne voie? Du point de vue fantasy, on l'espère pour David Johnson et Larry Fitzgerald! Des quarts recrues ont montré de belles choses cette année, dont Baker Mayfield et Josh Allen pour les Browns et les Bills, respectivement. Pour sa part, Rosen n'a rien cassé à sa première sortie, remplaçant Sam Bradford.

Josh Gordon (NE)

L’échange avec les Browns pourrait commencer à payer dès dimanche avec le match face aux Dolphins. Selon le site de la NFL, Gordon s’acclimate bien dans sa nouvelle équipe et le coordonnateur à l’attaque Josh McDaniels n’est pas préoccupé par la capacité de Gordon à apprendre le cahier de jeux. Gordon était limité à l'entraînement de mercredi et il serait surprenant de le voir jouer une grande quantité de jeux, mais sa simple présence et sa capacité à capter les longues passes vont assurément enlever de la pression à Gronk. À utiliser à vos risques et périls à ce stade-ci!

Jack Doyle et Eric Ebron (IND)

La situation des ailiers rapprochés des Colts est catastrophique. Les deux joueurs ne se sont pas entraînés mercredi. Dans le cas de Doyle, il serait surprenant de le voir en uniforme avec une blessure à une hanche. Selon le site Coltswire, Eric Ebron est blessé à une épaule et à une hanche. La situation est à suivre de près. Eric Swoope serait le partant si les deux ailiers rapprochés ne sont pas en uniforme.

Devonta Freeman (ATL)

Tout indique que le porteur des Falcons manquera la prochaine rencontre, mais il a commencé à s'entraîner dans les éducatifs en marchant (walkthroughs), ce qui est une bonne nouvelle. Tevin Coleman agira de nouveau comme partant.

LeSean McCoy (BUF)

Le porteur des Bills était limité à l'entraînement de mercredi, mais devrait être à son poste pour la rencontre de dimanche contre les Packers, selon le site Rotoworld. Il reste maintenant à déterminer quel sera l’impact fantasy du retour de Shady dans l’alignement.

A.J. Green et Joe Mixon (CIN)

Dans le cas de Green, une blessure à l’aine ne devrait pas l’empêcher de participer à la rencontre du week-end. Même s’il était limité à l'entraînement de mercredi, personne ne semblait paniquer dans le camp des Bengals. Il pourrait avoir un gros match avec la tertiaire des Falcons décimée. La disponibilité de Mixon sera probablement connue le jour du match, mais il serait étonnant de le voir en uniforme. Il a fait une apparition lors de l'entraînement de mercredi, mais il s’est contenté du vélo stationnaire. À suivre dans son cas.

Jay Ajayi et Alshon Jeffery (PHI)

Ajayi, qui est blessé au dos, n’a pas foulé le terrain mercredi, mais a exécuté certains éducatifs de course. Son entraîneur-chef semblait optimiste pour la suite des choses, un dossier à suivre. Pour ce qui est de Jeffery, il a obtenu le feu vert des médecins pour s'exercer avec contact, selon le site de CBS. Le receveur serait normalement en uniforme, mais son nombre de jeux devrait être contrôlé lors du duel contre les Titans.

Doug Baldwin (SEA)

Le receveur explosif des Seahawks était de retour à l’entraînement de façon limitée, mercredi. Il est possible qu’il soit en uniforme dans une alléchante confrontation avec les mauvais Cards, mais il est encore tôt pour savoir quelle utilisation Seattle veut en faire. À suivre dimanche.

Keenan Allen (LAC)

Il ne s'est pas entraîné mercredi, en raison d’une blessure à un genou, selon le site NBC. Son cas est à suivre pour le reste de la semaine.

Aqib Talib et Marcus Peters (LAR)

Pourquoi parler de joueurs défensifs? Parce que ce sont les deux demis de coin partants des Rams et qu'il est fort possible qu'ils ne soient ni l'un ni l'autre en uniforme jeudi soir contre les Vikings, en raison de différentes blessures. C'est déjà acquis pour Talib et c'est fort possible pour Peters. Dans ce contexte, la tâche de Stefon Diggs et Adam Thielen pourrait être plus facile! Malgré ces absences, les Rams forment toujours une solide défensive.

