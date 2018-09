TREMBLAY, Auguste



Au CHUL, le 11 septembre 2018, à l'âge de 94 ans et 4 mois, est décédé monsieur Auguste Tremblay, époux de madame Jocelyne Lépine, fils de feu madame Apolline Gauthier et de feu monsieur Hormidas Tremblay. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, à laà compter de 18h45Il laisse dans le deuil son épouse, ses enfants: feu Lucette (Tony Corbo), Monique (Charles Savoie), France (Gaétan Boissonneaux), Marlène et Éric (Sylvie Ruest); ses petits-enfants: Katia, Patrick et Tommy; ses arrière-petits-enfants. Il était le frère de feu David (Mathilde), feu Camil (feu Claire), feu Théo (feuYvette), feu Jeanne (feu Arthur Marcoux), feu Clémence (feu Roland Gagné), feu Delvina (feu Wilfrid Kirouac), feu Lucie (feu Gaston Morin), feu Marcel (Lyse Tremblay); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Lépine: Mario, Renée-France (Sylvain Lafortune) et Marie-Andrée. Il sera aussi regretté par ses neveux, nièces, parents et ami(e)s. La famille remercie le personnel soignant de la Maison Paul Triquet pour leurs gestes de gentillesse et de bonté.