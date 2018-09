BOIVIN, Diane



Au CHU Pavillon Hôpital St-Sacrement, le 21 septembre 2018, à l'âge de 72 ans et 7 mois, est décédée madame Diane Boivin. Elle était la fille de feu madame Marguerite Loignon et de feu monsieur Paul Boivin. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 16 h à 18 h.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière St-Charles. Elle laisse dans le deuil son fils Alexandre Adams (Marie-Hélène Beaulieu) et son petit-fils adoré Bénédict. Elle laisse aussi dans le deuil son frère Gaétan (Lise Métivier); ses soeurs: Johanne (Normand Côte) et Line (Bruno Lavoie); ainsi que ses neveux et nièces, cousins et cousines. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer. Téléphone: 418 683-8666. Site web: www.cancer.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.