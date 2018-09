MARCOUX, Suzanne



Au CHU - Hôpital St-François d'Assise, le 17 septembre 2018, à l'âge de 93 ans et 2 mois, est décédée madame Suzanne Marcoux, épouse de feu monsieur Louis Godin, épouse en premières noces de feu Jacques Duchesne, fille de feu madame Anna Gagnon et de feu monsieur Antonio Marcoux. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Céline Duchesne, Jean Duchesne (Susie Levasseur) et Lucie Godin (André Fortin); ses petits-enfants: Jason, Steven (Julie), Megan (Vince), Audrey, Mathieu, Carolann et Vincent; ses arrière-petits-enfants: Siena, Gemma et James; ses belles-sœurs de la famille Marcoux ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et amis. Elle est allée rejoindre outre son conjoint et ses parents, ses frères et sœurs. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 10h à 12h.L'inhumation des cendres se fera au Mausolée François-de-Laval (Cimetière Belmont) à une date ultérieure en toute intimité. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de votre choix.