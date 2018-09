LÉTOURNEAU, Réjean



À l'Hôpital Laval, le 22 septembre 2018, à l'âge de 69 ans, est décédé M. Réjean Létourneau, époux de dame Rolande Latulippe. Il demeurait à Québec (arrondissement Beauport).où la famille recevra les condoléances 1 heure avant la cérémonie et de là au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraireIl laisse dans le deuil outre son épouse, ses filles: Mélanie (Marc Poirier) et Marie-Eve (Dominic Simard); ses petits-enfants: Alissa et Jessie; ses frères, sœurs et belles-sœurs: Diane, feu Estelle, Yvan (Micheline Asselin), Jean-Pierre (Lilianne Pichette), feu Gilles (Murielle Lachance), Florent (Nicole Ferland) et Louise; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Latulippe: Carmen (Emery Lasnier), Carol (Madeleine Théberge), feu Henriette (Jocelyn Huot), Nicole (Gilles Grenier), Claude (Martin Garneau), Mario (Danielle Chabot), Danny (Mireille Viger) et Guylaine (André Beaulieu) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040 av. Belvédère, bureau 214, Québec (Qc), G1S 3G3. Par téléphone au 1(888) 939-3333 / site internet : www.cancer.ca