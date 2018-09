BEAUPRÉ, David



À son domicile de St-Apollinaire, le 19 septembre 2018, à l'aube de ses 30 ans, est décédé monsieur David Beaupré, conjoint de madame Geneviève Cadorette, fils de monsieur Ghislain Beaupré et de madame Michelle Courcy. David laisse dans le deuil sa conjointe Geneviève Cadorette, ses deux enfants adorés: Megan (6 ans) et Éliam (3 ans); ses parents Ghislain Beaupré et Michelle Courcy; ses frères Simon (Claudie Laplante), Charles (Nadine Guy), ses neveux et nièces: Émile, Julien, Rosalie, Coralie et Emmy, ses filleuls: Félix Beaupré et Raphaël Lacasse; Sa belle-mère Lynda Bossé (Gaston Filteau), son beau-père Robert Cadorette, sa belle-sœur Marilyne Cadorette (Maxime Dargis) et son beau-frère Kevin Filteau. David laisse également dans le deuil plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines, ami(e)s et collègues de travail. Les membres de la famille vous accueilleront à la maison funéraireà compter de 10h.Vos gestes de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation du centre de prévention du suicide de Québec, 1310 1re Avenue, Québec, Qc G1L 3L1 https://www.cpsquebec.ca/.