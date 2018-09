GUILLEMETTE, Julien



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 21 septembre 2018, à l'âge de 76 ans, est décédé monsieur Julien Guillemette. Il demeurait à Saint-Lazare de Bellechasse et originaire de Saint-Pamphile. Il était le fils de feu madame Gertrude Vaillancourt et de feu monsieur Jean-Baptiste Guillemette. Il laisse dans le deuil ses enfants: Julie, Nancy, Chantal (Claude Godbout)), Caroline (Nicolas Corriveau) et Carl; ses petits-enfants: Samuel Morin, Maxime Morin, Paule Morin, Camille Pelletier, Kevin Tondreau, Kasandra Champagne, Patricia Coulombe, Charles Godbout et Antoine Godbout, Joannie Thibault Guillemette et ses arrière-petits-enfants: Mélodie Gagnon et Anne-Sophie Roy. Il était le frère de: feu Vital (Jacinthe Belzile), feu Irené, Aurèle, Rita (Benoît Chrétien), Anita (Yvon Perron). Sont aussi affectés par son départ les membres de la famille Bourgault, ses filleules Vicky et Nathalie, plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces, autres parents et ses amis du restaurant Amical de Saint- Lazare. De sincères remerciements sont adressés au personnel du Pavillon Léa-Rose de Saint-Lazare ainsi qu'au personnel soignant de l'Hôpital de Lévis pour leurs attentions et leurs bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis, 143, rue Wolfe, Lévis (Québec), G6V 3Z1, info@fondationhoteldieulevis.ca Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funérairesamedi jour des funérailles à compter de 11h.suivi de l'inhumation des cendres au cimetière paroissial " Bellevue ".