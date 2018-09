TREMBLAY, Hélène Beaudoin



Jean-Antoine PetitÀ l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 8 septembre 2018, à l'âge de 97 ans et 10 mois, est décédée dame Hélène Beaudoin, épouse de feu M. Ludger Tremblay. Elle demeurait à Québec (arrondissement Beauport). La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairede 13h à 14h50.L'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière St-Grégoire de Montmorency. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Jean-Pierre (Marjolaine Tremblay), Denise (Jacques Boucher), Claude (Francine Boulianne), Céline (feu Réjean Morel) et Michel (Hélène Germain) ; ses petits-enfants : André et Éric, Dominic, Daniel, François et Patrick, Vincent et David, Gabrielle, Rémi et ses arrière-petits-enfants ; sa belle-sœur feu René (Yvette Bourassa), ses belles-sœurs de la famille Tremblay : Marie-Paule (feu Jacques Fortier), Yolande (feu André Kirouac), feu Clément (Germaine Sylvain) et feu Gilles (Nicole Bisson) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040 ave Belvédère, bureau 201, Québec (Qc), G1S 3G3. Par téléphone au (418) 527-4294 / site internet : www.socitiealzheimerdequebec.com