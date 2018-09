BOURASSA, Aline Breton



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 20 septembre 2018, à l'âge de 83 ans et 2 mois, est décédée madame Aline Breton, épouse de feu monsieur Pierre-André Bourassa, fille de feu monsieur Hervé Breton et de feu madame Flore Labrecque. Elle demeurait à Saint-Anselme. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Rachel (Claude Gagné), Suzanne (Daniel Bélanger), feu Linda et Alain (Marie-France Lemieux); ses petits-enfants: Christian, Rémi, Samuel (Amélie Nolin), Joanie, André (Laurence Boyer), Renaud, Olivier (Claudia Beaudoin) et Julien. Elle était la soeur de feu Marie-Laure (feu Joseph Dutil) et feu Léandre (feu Georgianne Letellier). Elle laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Bourassa: feu Jeannine (feu Raymond Audet), Lucien (feu Cécile Cadorette, Germaine Labonté), feu Joseph (Mariette Lemelin), Alphonse (Ghislaine Goulet), Marie (feu Jean-Claude Tracy), Rita (Paul-André Roy), Rosa (Raynald Despont) et Jean-Guy (Thérèse Larochelle); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille vous accueillera à la résidenceà compter de 9h.