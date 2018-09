FRENETTE, Marcelle Lemay



Aux Jardins du Manoir, le 23 septembre 2018, à l'âge de 85 ans, est décédée dame Marcelle Lemay, épouse de feu monsieur Guy Raymond Frenette. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera auLe mardi 2 octobre 2018 de 9 h à 10h30.et de là au cimetière de Portneuf Station. Elle laisse dans le deuil, ses enfants: Carole-Marie, André (Nicole LaBonté) et Paule (Benoit Parrot); ses petits-enfants: Pierre-Marc (Catherine De Varennes), Ann Catherine, Charles-Philip, Éric (Chloe Finiels), Marc (Anne Ruelle), Ève et Paul; ses arrière-petits-enfants: Édouard, Charles et William. Elle était la sœur de feu Alphonse Lemay (Jeannine Landry), Sœur Gisèle, Irène et Claudette (feu Normand Julien). Elle laisse également dans le deuil plusieurs beaux-frères, belles-soeurs de la famille Frenette ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, G1S 3G3, Tél: 418-683-8666. Site internet :www.cancer.ca