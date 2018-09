5 fois où des célèbres duos de BFF nous ont prouvé que c’était cool de matcher

C’est officiel et approuvé par nos vedettes préfs, agencer ses vêtements avec sa meilleure amie n’est plus réservé aux enfants du primaire!

Que ce soit dans les détails, les couleurs ou tout simplement le même ensemble, les stars ont prouvé à plusieurs reprises que s’habiller pareil, c’est vraiment plus cool qu’on le pense.

Voici donc 5 fois où les stars ont fait matché leur ensemble et dont le résultat est magnifique:

1. Bella Hadid et Kendall Jenner

Les deux mannequins sont arrivées ensemble au party YouTube’s Fashion & Beauty, elles qui sont de passage dans la Ville lumière pour la Semaine de la mode de Paris.

Bella a opté pour une robe à manches longues transparentes d’Emilio Pucci. Le clou de la robe est en partie dans le collet, qui est pailleté de différentes couleurs. Elle a accessoirisé le tout d’un sac à main orange Dorateymur.

Kendall portait pour sa part une robe à épaulettes et à perles en cristal, signée Alexandre Vauthier.

2. Kylie Jenner et Jordyn Woods

Les deux BFF ont fait tourner les têtes dernièrement lors du lancement de leur collection Kylie Cosmetics.

Les deux portaient la même robe en latex, dans deux teintes différentes. Kylie y est allé avec le rose Barbie, alors que Jordyn a préféré le caramel.

Comme quoi, c’est beaucoup plus facile d’oser à deux!

3. Shanie Blais et Noémie Bannes

Ce duo de BFF est clairement l’une de nos découvertes de l’année. On peut souvent les apercevoir dans des ensembles semblables sur leur Instagram et lors de notre BFF Challenge, elles ont matché sans même se consulter. Un moment épique à revoir!

4. Kim Kardashian et Larsa Pippen

Bien que Kim Kardashian aime bien poser seule en maillot (ou sans!), bien souvent, elle est en compagnie d’une amie et c’est Larsa Pippen.

Elles s’arrangent souvent pour que leur maillot de bain et leurs lunettes de soleil fittent, pour avoir les plus belles photos Instagram.

5. Marianne et Gabrielle de 2e peau

Ces deux filles-là, est-ce qu’elles peuvent être plus #BestFriendGoal? En plus d’avoir le Instagram le plus beau et coloré du monde, les filles sont (très) souvent habillées semblables ou dans les mêmes teintes.

