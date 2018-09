VILLENEUVE, Ghislaine Cloutier



À l'Institut de Cardiologie et de Pneumologie de Québec, le 17 septembre 2018, à l'âge de 72 ans, est décédée dame Ghislaine Cloutier, épouse de monsieur Normand Villeneuve, fille de feu dame Lucienne Auclair et de feu monsieur Romuald Cloutier. Elle demeurait à St-Émile.La famille recevra les condoléances en présence des cendres à lade 10h à 14h et seraLes cendres seront déposées au columbarium de la Résidence Funéraire Réjean Hamel Inc. Elle laisse dans le deuil, son époux : Normand Villeneuve; ses frères et sœurs : Jocelyne (feu Yves Gagné), Céline (Marc Prévost), Ginette (feu Rosaire Garneau), Raymonde (feu Jean-Jacques Paquet), Lili (René Rhéaume), Jean-Noël (Sylvie Carron); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Villeneuve : Françoise, Gustave, Ginette; sa cousine : Jeannine Verret (feu Gilbert Barbeau); ses neveux, nièces, cousins, cousines, parents et amis(es). Un sincère remerciement au personnel du département de Pneumologie de l'hôpital de l'Institut de Cardiologie et de Pneumologie de Québec. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Fondation de l'institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2725, chemin Sainte-Foy, Québec (Québec) G1V 4G5, tél :418 656-4999, téléc : 418 656-4678, courriel : Info@fondation-iucp.org, site Internet : https://iucpq.qc.ca, des formulaires seront disponibles au salon lors des condoléances.