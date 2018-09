VANDAL, Russelle



Au Centre d'Hébergement Charlesbourg, le 19 septembre 2018, à l'âge de 78 ans, est décédée madame Russelle Vandal, épouse de feu monsieur Henri Tardif, fille de feu monsieur Lionel Vandal et de feu madame Aldéa Perron. Elle demeurait à Québec. Elle laisse dans le deuil son fils Érick (Céline Girard); ses petits-enfants: Karmilya, Corany et Atis; ses frères et soeurs: Ginette (Léo Linteau), Gilles (Nicole Alain), feu Lisette (feu Benoît Gauvin), Roger (Renée Martel) et Pierre (France Gaulin); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Tardif: feu Aline (feu Georges Drolet), feu Valérien (feu Simone Blouin), feu Thérèse (feu Romain Gauvin), Françoise (Léopold Dubois), feu Lévis (feu Louiselle Marcoux), feu Jean-Louis, feu Cécile (feu Claude Martineau) et feu Jean-Thomas; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôpital de l'Enfant-Jésus, unité des soins coronariens.où la famille sera présente pour vous accueillir à compter de 9h.