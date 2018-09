BERNIER LITALIEN, Denise



À l'Hôpital de Montmagny, le 22 septembre 2018, à l'âge de 79 ans et 2 mois, est décédée madame Denise Bernier épouse de feu monsieur Jean-Guy Litalien et amie de cœur de feu monsieur Jean-Gilles Gagnon. Elle demeurait à L'Islet (Saint-Eugène). Originaire de Cap-Saint-Ignace, elle était la fille de feu madame Thérèse Fortin et de feu monsieur Lauréat Bernier. Elle laisse dans le deuil sa fille Carole Litalien (François Pelletier) et sa belle-fille Valérie Bédard (feu Benoît Litalien - Philippe Chiasson); ses petits-enfants adorés: Victor et Laurence Litalien. Elle était la sœur et la belle-sœur de: feu André (Georgette Richard), Édith (feu Jean-Yves Fournier), Pierrette (Jean-Louis Bédard), Rémi (feu Laurette Pruneau), feu Réjean (Annie Maheu) et Pierre (Marcelle Guay); de la famille Litalien: feu Lucienne (Roger Gallichan), Georgette (feu Bertrand Landry), Denise (feu Jean-Marie Coulombe), Louisette (feu Jean Tondreau), feu Rachel, feu Georges-Henri (Liette Lachance), feu Huguette (feu Ghyslain Roy) et Marielle (Louis-Philippe Lemieux). Sont aussi affectés par son départ plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis(es) sincères. De chaleureux remerciements sont adressés au Dre Annie Mercier et au personnel de l'Hôpital de Montmagny pour leur dévouement et leur présence attentionnée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de La Maison d'Hélène pour la maison de soins de fin de vie, 350, avenue Saint-David, Montmagny (Québec), G5V 2K2, www.fondationdelamaisondhelene.org Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funérairevendredi de 14h à 16h30 et de 19h à 21h30, samedi jour des funérailles à compter de 12h30.et de là au crématorium. Ses cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial de Saint-Eugène.