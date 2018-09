GAGNON, Lucien



Est décédé dans la sérénité, au CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Centre d'hébergement de Roberval, le 26 septembre 2018, à l'âge de 89 ans et 11 mois, M. Lucien Gagnon, époux de feu Mme Marie-Paule Dubois, demeurant à La Doré. Il était le fils de feu M. Edgar Gagnon et de feu Mme Simone Lapointe. La famille accueillera les parents et amis aule dimanche 30 septembre 2018 de 14h à 17h et de 19h à 22h. Le jour des funérailles, le salon sera ouvert à compter de 8 h 30.et l'inhumation suivra au cimetière de La Doré. Il laisse ses enfants: Carol (Anne-Marie Allard), Luc (feu Marie-Reine Allard, Lise Robitaille), Fabien (Claire Boivin), Noël-Armand (Lise Blouin), Jocelyn (Nicole Voisine), Guylaine (Flory Creve), feu Dany, feu Sylvain (Nathalie Garneau) et Estelle (Michel Daigle); ses 15 petits-enfants et ses 22 arrière-petits-enfants. Il était le frère de : feu Gabrielle Gagnon (feu Donat Dubois), Raymonde (Jean-Marc Blackburn), feu Yvon, feu Brigitte, feu Robert (Monique Lebel), Félicien (Yvette Fortin), feu Bernard (feu Angéline Harvey), feu Germain (Anick Lavoie), Candide (Florent Guillot), feu Florent, Jeannette (Norbert Sasseville), Rémi (Nicole Couture), l'abbé Régis et Hélène (Yvon Asselin); feu Émiliose Lamontagne (feu Roland Vallée), feu Arthur (feu Rita Plamondon), feu Ovila (feu Gabrielle Gagnon), feu Laurent (feu Françoise Bolduc) et feu Blanche (feu Roméo Lalancette); le beau-frère de : Armandine Dubois (feu Adrien Lapierre), feu Rosaire Dubois (feu Cécile Perron), feu Aurore Dubois (feu Élie Simard), feu Donat Dubois (feu Gabrielle Gagnon), Réal Dubois (Gisèle Coulombe) et Laurien Dubois (feu Angela Ouellet). Également, il laisse plusieurs neveux et nièces et autres parents et amis. Ceux et celles qui le désirent peuvent faire un don à la Fondation du Domaine-du-Roy, 450, rue Brassard, Roberval, Québec, G8H 1B9, (418) 275-5747.