DRAPEAU, Jean-Marie



À Québec, le 12 septembre 2018, à l'âge de 79 ans et 9 mois, est décédé monsieur Jean-Marie Drapeau, époux de son ange adoré madame Bibiane Rhéaume, fils de feu madame Gemma Larose et de feu monsieur Oscar Drapeau. Il demeurait à Québec.Selon ses volontés, il ne sera pas exposé.où la famille recevra les condoléances à compter de 13h. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Régent (Sylvie Pichette) et France (Michel Pichette); ses petits-enfants: Martin (Janet), Simon (Audrey-Anne), Sarah-Ève (Vincent) et Laurie (Alexis); ses arrière-petites-filles: Marianne et Rosalie Bilodeau; son frère et ses sœurs : André (Lise Couture), Monique (feu Raymond Bernier), feu Denise (feu Robert Picard), Thérèse (feu André Laforce), Pierrette (Jules Gagné), Ginette (Robert Huot) et Nicole (feu Lucien Martineau); son oncle Roger Drapeau (feu Colette Simard); de la famille Rhéaume: Vianney (feu Murielle Veillette), Yvette (feu Richard Barriault) ainsi que son filleul Henri-Mikaël Barriault), Paul-Marcel (Andrée Jobin) et leur fille Chantal, Serge (Johanne Jobin), ses autres filleuls Line Bernier, Lily-Pierre Couët, Marie-Claude Drapeau ainsi que de nombreux parents et amis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'organisme : Les Diabétiques de Québec, 979, avenue de Bourgogne, bureau 180, Québec, QC Téléphone : 418 656-6241, Courriel : info@diabec.com Site web : www.lesdiabetiquesdequebec.org. Des formulaires seront disponibles sur place.