SIROIS, Réjeanne



À l'Hôpital régional de Rimouski le 20 septembre 2018, est décédée à l'âge de 76 ans et 7 mois madame Réjeanne Sirois, demeurant à Rimouski, épouse de feu monsieur Clément Poirier, fille de feu monsieur Prudent Désiré Sirois et de feu madame Yvonne Marin. La famille recevra les condoléances le vendredi 28 septembre, de 19 h à 22 h, ainsi que le samedi à compter de 9 h, à laElle laisse dans le deuil sa fille Nathalie (Éric Jobin), son fils Stéphane (Julie Gagné), ses petits- enfants: Catherine, Virginie, Pierre- Olivier, Ann-Frédérique et Philippe, ses soeurs: Rose-Aimée (feu Raoul Beaulieu), Jocelyne (Pierre-Paul Hins), Carmen (feu Richard Lepage) et Lyne (André Tremblay), ses beaux-frères et ses belles-soeurs de la famille Poirier, ses neveux, nièces, cousins, cousines et ses amis(es). Elle était également la soeur de feu Alphonse, feu Monique, feu Paul-Émile, feu Gérard et de feu Gilles (Diane Guy). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison Marie-Élisabeth par l'entremise de l'hôtesse au salon ou par leur site Internet : www.maisonmarieelisabeth.ca Nous vous exprimons notre profonde gratitude pour vos témoignages de sympathie, ils nous touchent sincèrement. Nathalie, Stéphane et la famille