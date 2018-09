GARNEAU, Odivine Talbot



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 16 septembre dernier, à l'âge de 96 ans et 11 mois, est décédée Madame Odivine Talbot, épouse de feu Monsieur Émilien Garneau. Elle était la fille de feu Monsieur Jean-Baptiste Talbot et de feu Madame Vitaline Talbot. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Jean-Marc (Denise Pageau), Gisèle (Gérard Nadeau), Robert (Dianne Côté), Michel (Lise Lafrance), Ginette (Pierre Cloutier), Normand (Francine Grégoire), Claudette (André Deschênes), Daniel (Line Gariépy) et France (Stéphane Gilbert); ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants et arrière-arrière-petits-enfants; ses frères et ses sœurs: feu Alice, feu Marie-Blanche, feu Marguerite, feu Jeannine et feu Gaston, sa belle-sœur: Denise Talbot Verret, ses neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis. Elle est allée rejoindre ses beaux-frères et ses belles-sœurs. La famille recevra les condoléancesdès 9h30.La famille désire remercier le personnel de la Résidence Le Laurentien ainsi que le personnel soignant de l'unité des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du Cancer (1040, avenue Belvédère, bureau 214 Québec (Québec) G1S 3G3) ou à la Fondation du CHUQ (10 rue de l'Espinay, Québec QC G1L 3L2).